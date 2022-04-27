МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи акций после их конвертации из иностранных депозитарных расписок: профучастники-депозитарии должны будут ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества, говорится в сообщении регулятора. Банк России изменил порядок расчета официальных курсов валют

Президент России Владимир Путин в середине апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

"Банк России для поддержания финансовой стабильности предписал профучастникам-депозитариям осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Указанные ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок", — сообщил ЦБ.

Отмечается, что эти меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года. Центробанк оценил ситуацию в банковском секторе России

Банк России пояснил необходимость такой меры тем, что резиденты стали приобретать у нерезидентов из недружественных стран депозитарные расписки для последующей их конвертации в акции и продажи на организованных торгах.

"Это может привести к непропорциональному увеличению предложения локальных акций на рынке, что окажет существенное влияние на ценообразование и спровоцирует падение котировок. В свою очередь, такая ситуация повлечет за собой отрицательную переоценку активов у российских инвесторов и создаст угрозу стабильности финансового рынка. Принятые меры направлены на стабилизацию ситуации", — заключил ЦБ.