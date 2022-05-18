МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Акции МТС растут на 18,39%, до 257,5 рубля за бумагу на фоне рекомендации по дивидендам за 2021 год (33,85 рубля на обыкновенную акцию), следует из данных Мосбиржи. Российский рынок акций уверенно растет на старте торгов

На старте торгов акции компании росли на 30% от уровня закрытия и доходили до отметки 282,55 рубля за акцию.

На этом фоне Московская биржа объявила о проведении дискретных аукционов по ценным бумагам МТС. Торги ценными бумагами МТС переведены в режим дискретного аукциона с 10.18 мск.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.