МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Акции МТС растут на 18,39%, до 257,5 рубля за бумагу на фоне рекомендации по дивидендам за 2021 год (33,85 рубля на обыкновенную акцию), следует из данных Мосбиржи.
На старте торгов акции компании росли на 30% от уровня закрытия и доходили до отметки 282,55 рубля за акцию.
На этом фоне Московская биржа объявила о проведении дискретных аукционов по ценным бумагам МТС. Торги ценными бумагами МТС переведены в режим дискретного аукциона с 10.18 мск.
Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.
https://1prime.ru/Stocks/20220518/836920589.html
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