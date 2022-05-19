Акции "Сургутнефтегаза" подскочили на новостях о дивидендах
ПРЕФЫ СУРГУТНЕФТЕГАЗА ПОДСКОЧИЛИ НА 20,1%, ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ — НА 4,25% НА РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ДИВИДЕНДАМ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Stocks/20220519/836930533.html
Мировая экономика
Названы причины невозможности исключения Россию из глобальной экономики
Экономика в период санкций
Эксперт рассказал об успешном решении экономических проблем России
Санкции против РФ
В Германии признали провал санкций западных стран против России
Газовый вентиль
Эксперт рассказал о сложностях отказа Европы от российского топлива
Торги
Акции "Сургутнефтегаза" подскочили на новостях о дивидендах
Цены на бензин
Экономист раскрыл хитрости США для обуздания цен на бензин
Авто
Кражи, рост цен и дефицит автозапчастей повысили число обращений по каско
ПРЕФЫ СУРГУТНЕФТЕГАЗА ПОДСКОЧИЛИ НА 20,1%, ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ — НА 4,25% НА РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ДИВИДЕНДАМ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Stocks/20220519/836930533.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.