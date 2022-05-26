МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Акции Twitter дорожают на предторгах на 5,6% после того, как Илон Маск заявил о выделении дополнительных 6,25 миллиарда долларов для покупки этой социальной сети, следует из данных торгов. СМИ: сделка Twitter и Маска идет по плану

"… подотчетное лицо обязалось предоставить дополнительные 6,25 миллиарда долларов в виде финансирования путем выпуска новых акций для финансирования… для увеличения совокупной основной суммы обязательств по акционерному капиталу до 33,5 миллиарда долларов", — сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

План финансирования Маска теперь включает 33,5 миллиарда долларов в акционерном капитале по сравнению с 27,25 миллиарда, согласно поданному в среду заявлению.

Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились о сделке: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). А 13 мая уже Маск заявил о приостановке сделки: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5%. Акции Twitter на этой новости рухнули тогда на 20%.