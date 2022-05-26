Акции "Газпрома" рухнули на торгах
АКЦИИ ГАЗПРОМА УПАЛИ НА 9,7% ПОСЛЕ РОСТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ТОРГОВ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
https://1prime.ru/Stocks/20220526/836989510.html
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Акции "Газпрома" рухнули на торгах
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АКЦИИ ГАЗПРОМА УПАЛИ НА 9,7% ПОСЛЕ РОСТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ТОРГОВ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
https://1prime.ru/Stocks/20220526/836989510.html
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