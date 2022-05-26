МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании. Акции "Газпрома" подскочили на новостях о рекордных дивидендах

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Газпром": выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности общества в 2021 году в денежной форме в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Газпром" номинальной стоимостью 5 рублей", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 июля. Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в формате заочного голосования.

Так общий размер дивидендных выплат составит 1 триллион 243,57 миллиарда рублей. Это рекордно высокий размер дивидендов в истории всего российского фондового рынка. Ранее глава компании Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" ждёт максимальный за всю историю компании финансовый результат и максимальные — как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний — дивиденды.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 июля. Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в формате заочного голосования.

По итогам 2020 года дивиденды "Газпрома" составили 12,55 рубля на акцию. Всего на их выплату было направлено 297,1 миллиарда рублей, или 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2020 год.

В состав акционеров "Газпрома" входит Росимущество, которому принадлежит 38,37% акций компании, за государственными "Роснефтегазом" и "Росгазификацией" числятся 10,97% и 0,89% соответственно. На держателей АДР "Газпрома" приходится 16,16% акций, ещё 33,61% относятся к прочим зарегистрированным лицам.

Выплата дивидендов нерезидентам после начала военной операции на Украине проводится по новой схеме. Указ президента России № 95 от 5 марта 2022 года устанавливает временный порядок исполнения валютных обязательств российских компаний перед иностранными инвесторами из недружественных стран. Расчёты по таким обязательствам должны проводиться в рублях через счета типа "С", открытые в российском банке на имя иностранного держателя.