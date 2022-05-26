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Акции "Газпрома" подскочили на новостях о рекордных дивидендах
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Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи. Акции "Газпрома" к 18.01 мск дорожают на 9,54%,... ПРАЙМ, 26.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи.
Акции "Газпрома" к 18.01 мск дорожают на 9,54%, до 297,09 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 10%, до 298,31 рубля, впервые с 21 февраля.
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила ранее в четверг компания.