МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи. Решетников заявил о необходимости вернуть равновесный курс рубля

Акции "Газпрома" к 18.01 мск дорожают на 9,54%, до 297,09 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 10%, до 298,31 рубля, впервые с 21 февраля.

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила ранее в четверг компания.