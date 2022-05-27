МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, сообщает пресс-служба кредитной организации. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал рекордные дивиденды за 2021 год

"Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2021 года (далее — собрание), и принял следующие решения:…рекомендовать собранию чистую прибыль ПАО Сбербанк за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.

В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о намерении Минфина предлагать государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год.

Кабмин РФ 20 мая дал распоряжение Минфину не предусматривать выплату дивидендов по итогам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка.