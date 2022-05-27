МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Обыкновенные акции Сбербанка падали на 1,3%, до 121,4 рубля, после рекомендации наблюдательного совета банка не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Мосбиржи. Наблюдательный совет Сбербанка дал рекомендации по дивидендам за 2021 год

Наблюдательный совет Сбербанка ранее в пятницу рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.

На данный момент бумаги снижаются на 0,5%, до 122,34 рубля.

В целом российский рынок акций в начале торгов в пятницу растет на 0,6%. К 10.21 мск индекс Мосбиржи растет на 0,62% до 2427,92 пункта, долларовый индекс РТС теряет 2,17% и снижается до 1149,21 пункта.