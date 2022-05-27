МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Акции компании "Башнефть" дорожают более чем на 14% в ожидании заседания советов директоров, на котором будут обсуждаться дивиденды, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. Российский рынок акций растет на старте торгов

К 10.46 мск обыкновенные акции "Башнефти" дорожают на 14,19%, до 1151 рубля, префы — на 16,7%, до 828 рублей. Максимально акции дорожали на 17,86%, достигнув 1188 рублей. А привилегированные акции дорожали ранее в пятницу на 19,1%, до 845 рублей.

Андрей Кочетков из компании "Открытие Research" предполагает, что "Роснефть" как основной владелец компании будет настаивать на максимальных дивидендах.

В последнее время на рынке очень часто происходят спекулятивные движения, связанные со слухами по поводу дивидендных решений, поэтому нельзя исключать, что это ещё один пример такого спекулятивного движения бумаг, дополняет эксперт.

Решения о размере выплат пока не были опубликованы, сейчас нет никакой определенности по поводу размера выплат. Можно лишь отметить, что при направлении 25% чистой прибыли дивиденд будет около 50 рублей на акцию, добавляет Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".