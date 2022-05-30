МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Финансовые отчетности российских компаний перестали быть ориентиром для частных инвесторов, вкладывающихся в акции, поэтому отказ от их публикации не влияет на интерес к ценным бумагам, заявил РИА Новости гендиректор аналитического центра "БизнесДром", председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев. Россияне смогут свободно вкладываться в компании дружественных стран

"Отсутствие публикуемой отчетности и такой своеобразный информационный вакуум по сути не влияют сейчас на интерес инвесторов к российским бумагам: во-первых, отчетность за 2021 год и за первый квартал текущего года не отражает новую реальность, и судить о том, что сейчас происходит у эмитентов все равно было бы невозможно", — отметил эксперт.

"Во-вторых, все понимают, что российские эмитенты — все — драматически недооценены. Соответственно, даже если отчётность была бы опубликована и оказалась не очень хорошей — все равно рынок недооценен и потенциал роста при соответствующей внешней конъюнктуре будет", — добавил он.

В марте ЦБ РФ запретил банкам публиковать промежуточные и годовые отчетности, содержащие информацию за период до 30 сентября или на 1 октября текущего года. В четверг глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что банкам РФ не нужна отчетность по МСФО.

Также ранее ряд компаний из нефинансового сектора, например, НЛМК, "Северсталь", ММК, "Алроса", "Фосагро", отказались от публикации отчетностей. В частности, НЛМК в сообщении указала, что принято решение не публиковать финансовую отчетность за первый квартал 2022 года "в связи с отсутствием у существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании".

В "Северстали" отказ от публикации отчетности объясняли тем, что раскрытие финансовой информации может поставить одну часть инвесторов в более выгодное положение по отношению к другой, что нарушает информационную политику компании.