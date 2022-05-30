МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на возникновении у инвесторов "аппетита" к риску, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР снизились на опасениях о возможной рецессии в США

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,31%, до 3140,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 1968,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,09%, до 21130 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,28%, до 7274,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,19%, до 27362,5 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,22%, до 2669,51 пункта.

На азиатских фондовых рынках в понедельник наблюдается положительная динамика, чему способствовало возникновение рисковых настроений. "Возобновление склонности к риску, ослабление доллара по отношению к корейской воне и усилия Китая по стимулированию экономики указывают на благоприятное настроение инвесторов", — отметили газете Wall Street Journal аналитики NH Futures С.Х.

Кроме того, оптимизму на биржах способствовало объявление властей Шанхая о плане по ускорению восстановления экономики после пандемии коронавируса.