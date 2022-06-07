МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов во вторник снижается на 0,3% по индексу Мосбиржи в отсутствие факторов поддержки, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Российский рынок акций падает на старте торгов вторника

Индекс Мосбиржи к 15.37 мск уменьшается на 0,27%, до 2275,95 пункта, индекс РТС растет на 0,57%, до 1185,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 52 копейки, до 60,5 рубля, курс евро – на 1,15 рубля, до 63,95 рубля.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка замечает, что сегодня российский фондовый рынок находится под небольшим давлением в связи с продолжением распродаж депозитарных расписок и акций финансового сектора. И по-прежнему нет факторов, способных оказать ему поддержку, дополняет эксперт.

"Негативом для нас по-прежнему выступает ужесточение антироссийских санкций, а также угроза продолжения этого процесса. Однако реакция нашего рынка на данный фактор остается относительно умеренной", — дополняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения акции "Энел Россия" (-4,97%), "Полюса" (-3,64%), Polymetal (-2,74%), "Акрона" (-3,46%), "Лукойла" (-1,35%), расписки TCS Group (-3,11%), VK (-2,5%), X5 Group (-0,83%), Ozon (-1,42%).

Аналитики "Фридом Финанс" считают, что котировки VK реагируют снижением на новость о гибели первого заместителя генерального директора компании Владимира Габриеляна и менеджера по закупкам Сергея Мерзлякова.

Лидерами роста являются акции "Самолета" (+6,3%), "Магнита" (+2,97%), "Мечела" (+2,54%), "Фосагро" (+1,46%) и "Сахалинэнерго" (+18,85%).

"Бумаги "Сахалинэнерго" растут на фоне сообщений правительства Японии о неготовности выходить из нефтегазовых проектов Сахалин-1 и Сахалин-2, поскольку участие в них чрезвычайно важно для страны с точки зрения энергетической безопасности", — отмечают аналитики "Фридом Финанс".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" добавляет, что рост акций "Самолета" вызван рекомендацией совета директоров выплатить дивиденды за первый квартал текущего года в размере 41 рублей на акцию (доходность 1,8%) с закрытием реестра 11 июля, но при этом рекомендовал отказаться от финальных дивидендов за 2021 год.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что индекс Мосбиржи немного не дошел до двухмесячного минимума 2229 пунктов, где находится важная поддержка, и теперь в очередной раз пытается развить отскок. По его мнению, ближайшей целью может стать уровень 2280 пунктов, который еще недавно был поддержкой, а теперь выступает в качестве сопротивления.

"Полагаем, что ближайшей целью по индексу Мосбиржи будет уровень 2200 пунктов. К концу недели покупки на фондовом рынки могут возобновиться, в случае если ЦБ снизит ключевую ставку более, чем на 1%", — предполагает Соловьев из Промсвязьбанка

Аналитики "Фридом Финанс" заключают, что ориентир для индекса Мосбиржи и РТС на закрытие торгового дня: зона 2180–2280 пунктов и 1130–1230 пунктов соответственно.