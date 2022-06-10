Российский рынок акций падает в начале торгов пятницы
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ОТКРЫЛ ТОРГИ ПЯТНИЦЫ СНИЖЕНИЕМ НА 0,66% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
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https://1prime.ru/Stocks/20220610/837137886.html
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ОТКРЫЛ ТОРГИ ПЯТНИЦЫ СНИЖЕНИЕМ НА 0,66% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20220610/837137886.html
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