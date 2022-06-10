МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Московская биржа в лице дочерней организации "МБ Инновации" стала акционером инвестиционной платформы "Поток", говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Мосгорломбарда

Инвестиционная платформа "Поток" работает на российском рынке с 2016 года, предоставляя возможность частным инвесторам выдавать займы малому бизнесу. Оператор инвестиционной платформы "Поток" – ООО "Поток.Диджитал" – включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ. За пять лет работы через "Поток" частными инвесторами профинансировано около 7 тысяч компаний на сумму свыше 15 миллиардов рублей.

В рамках сделки Мосбиржа приобрела миноритарную долю ООО "Поток.Холдинг", холдинговой компании, владеющей платформой "Поток".

"Партнерство с лидером отрасли позволит нам участвовать в создании новых инструментов финансирования российских малых предприятий, которые сегодня являются одним из важных факторов развития отечественной экономики. Такие компании, развивая свои процессы, масштабируя бизнес, выстраивая корпоративное управление, в перспективе будут готовы выйти на рынок публичного капитала", — сказал управляющий директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов.

По его словам, одновременно это позволит расширить линейку инвестиционных продуктов за счет высокодоходных инструментов для частных инвесторов на платформе биржи: как в рамках биржевых сервисов, так и на площадке личных финансов "Финуслуги".