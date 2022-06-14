МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций днём перешёл к росту после негативного старта торгов и повышается на 0,27% по индексу Мосбиржи на дорожающей нефти, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Российский рынок акций снижается в начале дня

Индекс Мосбиржи к 15.14 мск растёт на 0,27%, до 2291,74 пункта, индекс РТС — на 1,94%, до 1293,54 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет в то же время 83 копейки, опускаясь до 55,96 рубля, евро дешевеет на 2,09 рубля, до 58,01 рубля.

"На старте сессии российский рынок испытал резкую просадку, индекс Мосбиржи обновил недельный минимум, реагируя на падение мировых фондовых площадок, произошедшее вчера в наше отсутствие. Оно было вызвано усилением опасений по поводу высокой инфляции после того, как в пятницу данные по индексам потребительских цен в США превысили прогноз", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Вскоре после утренней просадки наш рынок перешёл к активному росту. Поддержку рублевым активам оказывают высокие цены на нефть, которые вчера сумели приостановить снижение, вернувшись к трехмесячным вершинам", — добавляет он.

Сегодня утром цены на нефть тоже ещё несколько снижались, но днём в ожидании доклада ОПЕК перешли к росту.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — энергетики, акции "Юнипро" (+19,31%), компании "Энел Россия" (+7,04%), ТГК-1 (+3,54%), "Россетей" (+1,75%), а также "Газпрома" (+3,48%), ДВМП (+2,04%), ВТБ (+2,35%).

"Акции "Юнипро" и ТГК-1 во вторник получили поддержку на фоне новостей об открытии финским энергетическим концерном Fortum сбора обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий которого является закрытие сделки до 1 июля. Fortum принадлежит 29,5% ТГК-1, а международный энергетический концерн Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, обладает 83,73% акций "Юнипро". Кроме того, ТГК-1 дает дивидендную доходность за 2021 год в размере около 12,5%", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Что же касается бумаг "Газпрома", то они дорожают в ожидании годового собрания акционеров и прогнозируемой высокой дивидендной доходности, добавляет Павел Веревкин из компании "Алор брокер".

В лидерах снижения стоимости — акции Petropavlovsk (-6,93%), "Распадской" (-5,35%), "Акрона" (-5,33%), "Русала" (-4,09%), расписки TCS Group (-5,09%), "Русагро" (-3,35%), префы "Транснефти" (-3,74%).

В Petropavlovsk сохранялись продажи при отсутствии позитивных новостей в отношении финансового состояния компании, акции "Акрона" также не могут восстановить импульс к росту, несмотря на сообщения СМИ о побуждении руководства США к наращиванию закупок российских удобрения на фоне резкого снижения поставок из-за санкций, дополняет Кожухова.

"В СМИ также поступили новости о намерении "Транснефти" выплатить 13363,67 рубля на акцию за 2021 год, что предполагает дивидендную доходность около 9,9% и, судя по всему, не оправдало ожиданий инвесторов", — отмечает эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Благодаря большому весу "Газпрома" в индексе Мосбиржи, до конца дня он будет локомотивом, способным удерживать весь российский рынок в зоне положительных значений, считает Веревкин.

"Для более широкомасштабных покупок предпосылок пока не наблюдается. Многие участники торгов, как в России, так и на Западе, не рискнут наращивать позиции перед завтрашнем заседанием ФРС, по результатам которого ставка может вырасти сразу на 0,75%", — предполагает он.

Что же касается акций "Юнипро", то в течение недели-двух будет вестись активная спекулятивная торговля, и не исключено повышение котировок в район 1,7-2,1 рубля, или на 10-40% от текущего уровня, однако такой прирост с большой долей вероятности будет неустойчивым и непродолжительным, в свою очередь прогнозирует Виталий Манжос из компании "Алго капитал".