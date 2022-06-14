МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Бумаги "Распадской" активно дешевеют в течение трёх последних сессий под влиянием риска снижения сталелитейной отрасли РФ в текущем году, сообщил РИА Новости главный аналитик по зарубежным рынкам акций УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Старцев. Мосбиржа приостановит торги швейцарским франком

"Ранее интерес розничных инвесторов к бумагам компании был снижен отказом от выплаты дивидендов, а также ухудшением оценок в отношении перспектив российского сектора черной металлургии. Последний фактор сегодня получил формальное подтверждение в виде прогноза НЛМК, предполагающего снижение объемов производства сталелитейной отрасли РФ (главный потребитель продукции "Распадской") на 15% в текущем году", — пояснил Старцев.

Эксперт добавил, что сравнительно сильные колебания цены акций "Распадской" отчасти объясняются низкой ликвидностью и малой долей акций в свободном обращении (FF=free-float).

К 17.43 мск акции "Распадской" снижаются на 8,98%, до отметки 272,15 рубля впервые с 24 февраля. На открытии торгов акции показывали рост на 3,18%, до 308,5 рубля, но быстро растеряли преимущество и перешли к падению. За последние три торговые сессии бумаги компании потеряли чуть более 20%.