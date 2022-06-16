МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Рубль повышается к евро на торгах четверга

К 10.14 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,1%, до 2321,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1280,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 4 копейки, до 57 рублей, курс евро снижается на 59 копеек, до 59,21 рубля.