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2022
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Российский рынок акций растет в четверг утром
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается на 0,1%, следует из данных Московской биржи. К 10.14 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,1%, до 2321,17... ПРАЙМ, 16.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
К 10.14 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,1%, до 2321,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1280,85 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 4 копейки, до 57 рублей, курс евро снижается на 59 копеек, до 59,21 рубля.