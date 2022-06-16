МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов в четверг растёт на 1,87% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций растет в четверг утром

Индекс Мосбиржи к 15.20 мск растёт на 1,87%, до 2362,24 пункта, индекс РТС — на 2,71%, до 1315,03 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет в то же время 36 копеек, опускаясь до 56,59 рубля, курс евро — 1,07 рубля, достигая 58,72 рубля.

"Отсутствие продаж со стороны иностранных участников из-за запрета, а также небольшой выбор альтернативных вложений у российских инвесторов подталкивает их к покупке отечественных акций", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста стоимости — акции "СПБ биржи" (+13,53%), "Акрона" (+7,68%), компании "Энел Россия" (+5,29%), "Сургутнефтегаза" (+4,93%), "Аэрофлота" (+4,01%), ММК (+3,35%), "Фосагро" (+3,21%), расписки "Русагро" (+6,84%), TCS Group (+4,93%), VK (+4,79%), префы "Татнефти" (+5,54%).

Аналитики компании "Фридом финанс" отмечают, что акции "СПБ Биржи" так сильно дорожают на новости о начале торгов инструментами с листингом на Гонконгской фондовой площадке с 20 июня. По той же самой причине дорожают и акции TCS Group.

"Бумаги VK сегодня получили импульс к повышению на фоне новости о сотрудничестве с Университетом и особой экономической зоной "Иннополис" по вопросам обучения и инноваций. Однако на наш взгляд, сегодняшний рост в бумагах VK скорее продолжается по инерции после вчерашних новостей о намерении эмитента купить сервис бесплатных объявлений Avito", — добавляют они.

В лидерах снижения котировок — префы "Мечела" (-0,54%), акции "Белуги" (-1,17%). Символически дешевеют акции "Газпрома" — на 0,05%.

Котировки "Газпрома" немного снижаются из-за сокращения на треть объемов поставок газа по "Северному потоку", замечают аналитики.

"На этом фоне европейские цены на газ сегодня выросли до 1474 долларов за тысячу кубометров (+15,61%). Мы считаем, что в долгосрочной перспективе повышение сырьевых котировок сможет нивелировать снижение объемов поставок, поэтому корректировка акций "Газпрома" будет краткосрочной и неглубокой", — дополняют эксперты.

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на весь внешний негатив российский рынок продолжает расти", — констатирует Бабин.

По его мнению, если внешний фон не продолжит быстро ухудшаться, индекс Мосбиржи может сохранить восходящую динамику с ближайшей целью 2385 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов четверга: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1325 пунктов", — прогнозируют аналитики компании "Фридом финанс".