МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается по индексу Мосбиржи и РТС, следует из данных Московской биржи. Азиатские биржи снижаются в ожидании выступления главы ФРС

К 10.08 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,69%, до 2342,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1372,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 10 копеек, до 53,67 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 55,95 рубля.