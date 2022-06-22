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Российский рынок акций падает в начале торговой сессии среды
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается по индексу Мосбиржи и РТС, следует из данных Московской биржи. К 10.08 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,69%, до... ПРАЙМ, 22.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается по индексу Мосбиржи и РТС, следует из данных Московской биржи.
К 10.08 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,69%, до 2342,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1372,93 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 10 копеек, до 53,67 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 55,95 рубля.