МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды растёт на 0,2% по основному индексу после негативного старта, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций падает в начале торговой сессии среды

Индекс Мосбиржи к 15.12 мск увеличивается на 0,21%, до 2363,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,45%, до 1399,92 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 57 копеек, достигая 53,21 рубля, евро — снижается на 39 копеек, до 55,87 рубля.

"Долларовый индекс РТС вновь пользуется мощной поддержкой в связи с продолжившимся среднесрочным укреплением курса отечественной валюты. Что же касается рублевого индекса Мосбиржи, то он заметно просел в первые часы торгов на инерции вчерашнего падения, но перешёл к росту", — делится мнением Виталий Манжос из "Алго-капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТИ И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста стоимости — акции "Лукойла" (+2,68%) "Акрона" (+3,02%), "Фосагро" (+2,74%), НЛМК (+0,82%), Сбербанка (+1,05%).

"Акции "Фосагро" и "Акрона" пользуются спросом без свежих информационных поводов. В последние месяцы бумаги производителей удобрений начали играть не характерную для них роль защитных активов в моменты ухудшения настроений на отечественном фондовом рынке", — поясняет Манжос.

В лидерах падения — акции "Селигдара" (-4,48%), "Газпрома" (-1,22%), "СПБ Биржи" (-3,21%), "Юнипро" (-2,71%), "Распадской" (-2,42%), префы "Транснефти" (-0,71%), расписки VK (-2,67%), Ozon (-2,25%).

В акциях "Газпрома" продолжает отыгрываться новость о том, что газодобывающей компании предстоит дополнительная налоговая выплата в бюджет страны в размере порядка 416 миллиарда рублей, объясняет Манжос.

"Котировки Polymetal снижаются параллельно с мировыми ценами на золото, которые, в свою очередь, падают уже третий день подряд на фоне ужесточения монетарной политики ФРС и укрепления американского доллара", — также отмечают аналитики компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает консолидацию в границах между 2150 и 2500 пунктов. Его колебания постепенно снижают амплитуду и замедляют частоту. Это не может длиться долго, однако направление выхода из этой консолидации остается непредсказуемым", — считает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

"Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840. Сильная поддержка сохраняется в районе 1680", — добавляет он.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов — зона 2280–2450 пунктов и для РТС коридор 1285–1420 пунктов, считают в компании "Фридом финанс".