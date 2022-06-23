МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается 0,31%, индекс РТС — на 0,14%, следует из данных Московской биржи. Акционеры МТС утвердили дивиденды в размере 33,85 рублей на акцию

К 10.04 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,31%, до 2366,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1401,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" колеблется на уровне предыдущего закрытия и теряет 2 копейки, символически снижаясь до 53,13 рубля, курс евро опускается на 40 копеек, до 56,02 рубля.