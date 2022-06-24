МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,31% по индексу Мосбиржи, индекс РТС снижается на 0,08%, следует из данных торговой площадки. Акционеры "Эн+ Груп" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

К 10.05 мск индекс Мосбиржи увеличивается на 0,31%, до 2411,93 пункта, долларовый индекс РТС опускается на 0,08%, до 1415,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 20 копеек, до 53,67 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 56,29 рубля.