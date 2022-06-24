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Российский рынок акций поднимается на торгах пятницы
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,31% по индексу Мосбиржи, индекс РТС снижается на 0,08%, следует из данных торговой площадки. К 10.05 мск индекс... ПРАЙМ, 24.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,31% по индексу Мосбиржи, индекс РТС снижается на 0,08%, следует из данных торговой площадки.
К 10.05 мск индекс Мосбиржи увеличивается на 0,31%, до 2411,93 пункта, долларовый индекс РТС опускается на 0,08%, до 1415,29 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 20 копеек, до 53,67 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 56,29 рубля.