МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи после негативного старта торгов на фоне значительного ослабления рубля к доллару и позитивных настроений по широкому кругу ценных бумаг, следует из данных Московской биржи. Итальянский Intesa сократил программу выкупа акций на 2022 год

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,22%, до 2396,86 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 1,69%, до 1391,02 пункта.

Доллар к рублю прибавляет порядка 90 копеек и торгуется в районе 54,4 рубля.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,2%.