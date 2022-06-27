МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Котировки акций "Соллерса" подскакивали на 10% в начале торгов понедельника на сообщениях о продаже 76,7% акций компании новому владельцу — "Альтер Инвесту", следует из динамики торгов на Московской бирже. СМИ: Швецов продал "Соллерс Авто" топ-менеджменту

К 10.16 мск акции "Соллерс" дорожают на 7,65%, а минутами ранее этот рост достигал 10% (187 рублей), обновив максимум с 17 мая, при этом индекс Мосбиржи подрастает на 0,24%.

ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу — ООО "Альтер Инвест", отмечается в появившемся сообщении компании. Там пояснили, что изменение акционерной структуры произошло в результате сделки "management buy out", в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга.