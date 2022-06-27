МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в понедельник повышается. Смягчение коронавирусных ограничений в Китае пошло на пользу ценам на сырьевые товары, что в свою очередь поддержало акции нефтяных и горнодобывающих гигантов. Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами Уолл-стрит

FTSE 100 поднялся на 0,4%, а FTSE 250 — на 0,3%.

Склонность к риску усилилась после ралли на американских рынках в конце прошлой недели и сегодняшнего восстановления цен на медь и железную руду. Власти смягчили карантинные ограничения в Шанхае и ослабили требования к проведению тестов на коронавирус в нескольких китайских городах.

Акции Rio Tinto подорожали на 2%. Апелляционный суд США постановил, что федеральное правительство может предоставить британской горнорудной компании право на земли в Аризоне.

Акции BAE Systems повысились на 0,4% после того, как оборонная компания получила от Министерства обороны США контракт стоимостью 12 млрд долларов.