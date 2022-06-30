МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" перешли к резкому падению и обвалились более чем на 30% после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи. Акционеры "Газпрома" сочли выплату дивидендов за 2021 год нецелесообразной

К 11.07 мск акции "Газпрома" падают на 24,8% — до 223,8 рубля. При этом максимально падали на 30,22%, до 207,69 рубля — минимума с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%.

В четверг компания сообщила, что собрание акционеров "Газпрома" не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Зампред правления компании пояснил: акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

До сообщения акции "Газпрома" росли более чем на 2%.