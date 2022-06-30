МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акции немецкого энергетического концерна Uniper падают в цене на 18% после того, как в среду компания решила отозвать прогноз по прибыли на текущий финансовый год, свидетельствуют данные торгов. Акционеры "Газпрома" сочли выплату дивидендов за 2021 год нецелесообразной

По состоянию на 12.19 мск акции Uniper дешевеют на 17,79%, до 13,605 евро за бумагу. В то же время акции материнской компании Fortum теряют 5,28%.

Компания приняла такое решение из-за ситуации со снижением поставок газа "Газпромом". С 16 июня 2022 года Uniper получила только 40% от предусмотренных контрактом объемов газа от "Газпрома". При этом газ, покупаемый взамен недостающих поставок, приобретается по значительно более высоким ценам, что отражается на финрезультатах.

Uniper также ссылается на высокую неопределенность относительно геополитической ситуации, в частности по поводу сроков и масштабов ограничений на поставку российского газа. Компания также заявила, что вступила в переговоры с властями Германии по поводу возможных стабилизирующих мер.

Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.