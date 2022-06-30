МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию набсовета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила кредитная организация. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года. Акционеры "Газпрома" сочли выплату дивидендов за 2021 год нецелесообразной

Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле сообщил о намерении Минфина предлагать государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. Правительство России в мае рекомендовало не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Наблюдательный совет банка дал соответствующую рекомендацию.

Акционеры поддержали предложение не выплачивать дивиденды. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с как минимум 2000 года — более ранних данных в открытом доступе нет.

Такое решение было принято после того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции западных стран. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран. Банк в начале марта давал оценку, что совокупные чистые активы европейских "дочек" Сбербанка на конец 2021 года не превышали 1,3% от активов группы.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года стала рекордной, увеличившись на 64% по сравнению с результатом годом ранее — до 1,25 триллиона рублей. Глава Сбербанка Герман Греф говорил в июне, что капитализации этой прибыли будет достаточно для соблюдения банком регулирования ЦБ и продолжения кредитования физических и юридических лиц.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.