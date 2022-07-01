2022-07-01T10:04:00+03:00
2022-07-01T10:23:34+03:00
2022-07-01T10:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20220701/837355281.html
Акции "Газпрома" падают на старте торгов пятницы
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Акции "Газпрома" на старте торгов падают на 7%, продолжая отыгрывать дивидендные новости, следует из данных Московской биржи. Акции "Газпрома" падают в цене на 7,78% а минутами... ПРАЙМ, 01.07.2022
акции, рынки, новости, россия, газпром, акции
https://1prime.ru/images/83559/19/835591931.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83559/19/835591931.jpg
https://1prime.ru/images/83559/19/835591930.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83559/19/835591930.jpg
https://1prime.ru/images/83559/19/835591918.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83559/19/835591918.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20220701/837355300.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" на старте торгов падают на 7%, продолжая отыгрывать дивидендные новости, следует из данных Московской биржи.
Акции "Газпрома" падают в цене на 7,78% а минутами ранее опускались на 10%, до 186,2 рубля, акции "Роснефти" дорожают на 5,22%, их рост стоимости достигал 8,68% — до 393,7 рубля.