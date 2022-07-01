МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" на старте торгов падают на 7%, продолжая отыгрывать дивидендные новости, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается в начале торгов в пятницу

Акции "Газпрома" падают в цене на 7,78% а минутами ранее опускались на 10%, до 186,2 рубля, акции "Роснефти" дорожают на 5,22%, их рост стоимости достигал 8,68% — до 393,7 рубля.