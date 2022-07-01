МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов во главе с бумагами "Газпрома", продолжающими отыгрывать дивидендные новости, при этом на старте резко взлетела цена акций "Роснефти" на рекордных для компании дивидендах, следует из данных Московской биржи. Акции "Роснефти" росли на старте торгов на 5,22%

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,73%, до 2188,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,57%, до 1310,39 пункта.