МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов во главе с бумагами "Газпрома", продолжающими отыгрывать дивидендные новости, при этом на старте резко взлетела цена акций "Роснефти" на рекордных для компании дивидендах, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,73%, до 2188,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,57%, до 1310,39 пункта.
https://1prime.ru/Stocks/20220701/837355300.html
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