МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов. Акции "Сургутнефтегаза" выросли на 6,9%

По итогам торгов акции Mitsui & Co. Ltd подешевели на 5,51%, ценные бумаги Mitsubishi Corp. — на 5,38%. Обе эти компании участвуют в проекте "Сахалин-2". "Пока непонятно влияние на их бизнес, но из-за психологических минусов акции стали продавать", — приводит агентство Киодо слова биржевого аналитика.

Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" — совместное предприятие Sakhalin Energy — будет заменен на новое, российское, юрлицо, а имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%. Указ предусматривает, что "Газпром" свою долю сохранит, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю (как у них была) в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба — финансового, экологического, технологического.

"Сахалин-2" — крупный проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.

Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". Shell в финансовой отчетности за первый квартал оценила свои потери в связи с уходом из России в 4 миллиарда долларов. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.