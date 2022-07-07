Российский рынок акций демонстрирует рост на 0,09%
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА РАСТЕТ НА 0,09% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Stocks/20220707/837407103.html
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА РАСТЕТ НА 0,09% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Stocks/20220707/837407103.html
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