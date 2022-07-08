МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Предстоящий сезон отчетности может вызвать новое резкое падение котировок на мировых фондовых рынках, поскольку прогнозы прибыли выглядят слишком оптимистичными, учитывая растущие риски рецессии. Об этом предупреждают инвесторы и аналитики. Фондовые индексы США снижаются после данных по рынку труда в стране

Мировые рынки акций, потерявшие в цене более 20 трлн долларов с момента достижения рекордных максимумов в январе, застряли на медвежьей территории. В то же время наиболее значимые центральные банки пытаются сдержать растущую инфляцию и не подорвать зарождающийся рост.

Стоимость акций упала ниже средних исторических значений, что может искушать охотников за выгодными сделками. Однако недавние прогнозы прибыли от американских розничных сетей Target и WalMart и выигравших от пандемии компаний, таких как Zalando и B&M, заставляют трейдеров опасаться серии падения показателей, поскольку растущие затраты на энергоносители и другие производственные ресурсы оказывают давление на результаты, а потребители сокращают расходы.

Эммануэль Кау, стратег Barclays, сказал, что прибыль "становится следующим драйвером рынка вместо оценок".

По мнению эксперта британского банка, фондовым рынкам будет трудно нащупать дно, пока прогнозы прибыли не будут снижены. Это связано с тем, что высокие ожидания по прибыли "оптически сдувают" оценки компаний до уровня, который может ввести инвесторов в заблуждение.

"Было очень мало пересмотров корпоративных доходов в сторону понижения, оптимизма все еще слишком много. Поэтому мы ожидаем новой коррекции, когда будут опубликованы отчеты, а при такой волатильности есть реальный риск получить удар", — рассказал Франческо Кудрано, советник Simplify Partners.

Он добавил, что его фирма сокращает долю акций и увеличивает объем наличности в ожидании падения рынка на 15-20%. JP Morgan в четверг откроет сезон отчетности в США, а в Европе сезон начнется на следующей неделе.

"Негативные предварительные данные могут появиться сейчас в любой момент. И прибыль, и маржа находятся под угрозой", — отметил Эрик Джонстон, глава отдела производных инструментов по акциям и прекрестным активам в Cantor Fitzgerald.

"Мы не усматриваем сценария, при котором ФРС сможет убрать ногу с педали тормоза хотя бы на 4 месяца, даже если рост ослабнет и даже если акции резко пойдут вниз", — добавил он, имея в виду текущий цикл повышения процентных ставок ФРС США.

По данным Absolute Strategy Research, опросившей инвесторов, управляющих активами на сумму 5,2 трлн долларов, вероятность того, что через год доходы мировых компаний будут выше, упала до 37%, что является самым низким показателем с конца 2015 года.

По данным того же опроса, вероятность того, что доходность инвестиций в акции превзойдет доходность облигаций в течение следующих 12 месяцев, рекордно низка — 53%.

Экономисты повысили вероятность рецессии в США и Европе, ссылаясь на агрессивное повышение процентных ставок и конфликт на Украине, однако прогнозы прибыли на этот год с января продолжают расти.

По данным Refinitiv, корпоративная прибыль в Европе должна вырасти на 15,2% в 2022 году и на 4,1% в следующем году, в то время как в США она должна вырасти на 10,8% и 9,1% соответственно.

Barclays прогнозирует снижение европейского индекса STOXX 600 на 8% до 380 пунктов. U.S. Bank Wealth Management понизил свой прогноз по S&P 500 на конец года на 16% до 4050 пунктов.

Индекс MSCI AC World торгуется к прогнозной прибыли на уровне 14,3, что примерно на 11% ниже среднего двадцатилетнего значения. Однако это не отражает негативного пересмотра прибыли, который может произойти в ближайшие месяцы.

"Резкое падение реальных доходов, ухудшение глобальной активности, затяжная война и неопределенность — все это причины для беспокойства", — рассказал Мишель Морганти, старший стратег Generali Investments, прогнозируя возможное снижение оценок прибыли на вторую половину 2022 и 2023 годов.