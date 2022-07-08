МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снизился на 0,19% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи. Акции "Русала" подскочили более чем на 11%

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,19%, до 2222,51 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 1,09%, закончив торги на отметке 1144,79 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,72%, РТС упал на 10,32%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 79 копеек – до 61,16 рубля, курс евро — на 1,3 рубля, до 62,3 рубля.