МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих акций Petropavlovsk после сообщения о запуске процедуры несостоятельности и приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из сообщения торговой площадки. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 12.07.2022, 18.04 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 0.565) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0.0 руб., эквивалентно ставке 100.0 %) ценной бумаги POGR (Petropavl)", — говорится в сообщении.

К 18.20 мск акции Petropavlovsk падают на 76,46%, до 0,9 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.