МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Инвесторы готовятся к новому этапу падения банковских акций, причем боязнь возможной рецессии перевешивает относительно низкую стоимость и обнадеживающий долгосрочный прогноз. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

Банковский субиндекс S&P 500 с начала года потерял около 25%, в то время как сам S&P 500 опустился почти на 19%. Инвесторы получат больше информации о состоянии банковского сектора США, когда крупнейшие банки страны в четверг начнут публиковать свои финансовые результаты за 2-й квартал.

Хотя кредиторы обычно получают прибыль в свете возросших процентных ставок, инвесторы продают акции этого сектора из-за опасений насчет того, что повышения процентных ставок, намеченные ФРС для сдерживания инфляции, замедлят экономику, нанесут удар по росту кредитования и повысят кредитные убытки.

"Это зависит от взгляда на перспективы экономики в 2022 и 2023 году", — говорит Майк Кронин, инвестиционный директор в бостонской компании по управлению активами abrdn. Он отметил, что инвесторы начинают учитывать в цене риск рецессии.

"Если рецессионный сценарий на 2024 год оставить позади, то в группе есть реальный потенциал для роста. Краткосрочные перспективы мы оцениваем с осторожностью, но в долгосрочном периоде прогнозируем повышение стоимости", — добавил он.

Прибыль крупных банков во 2-м квартале, предположительно, резко сократилась вследствие увеличения резервов для покрытия проблемных активов. Это сильно контрастирует с прошлогодней ситуацией, когда банки сократили эти "подушки безопасности", так как ожидавшиеся пандемийные убытки так и не материализовались.

Прибыль также пострадает из-за сокращения числа сделок, хотя этот фактор будет частично компенсирован повышением выручки от трейдинга на волатильных рынках.

Один из показателей, за которым следят такие инвесторы, как Кронин, — это сравнение цены акций банков с балансовой стоимостью (банковские активы за вычетом их обязательств).

По данным Refinitiv, в пятницу банковский субиндекс S&P 500 оценивался к балансовой стоимости на уровне в 1,07х. Это его минимальный показатель с конца 2020 года.

Как считают аналитики RBC, если агрессивные повышения процентных ставок приведут к глубокой рецессии в этом году или в начале следующего года, то цены акций 20 ведущих американских банков могут опуститься до 65% балансовой стоимости.

Майкл Арон, главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors, утверждает, что акции банков сейчас недороги. Однако в отношении сектора в целом он испытывает сомнения, отчасти из-за возможного замедления роста кредитования и риска для прибыли вследствие инфляции.

"На данный момент риски перевешивают возможности… Прибыль разочарует. Прогнозы будут очень осторожными", — предупреждает он.

Однако руководители банков будут связывать свои надежды с улучшением бизнеса позднее в этом году, добавил Арон. Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 и 2023 годах

"Не думаю, что на эту тему будет много разговоров, — говорит он. — Они стремятся давать заниженные прогнозы, но потом перевыполнять их".

Впрочем, некоторые инвесторы сохраняют оптимизм.

Так, Райан Лентелл, портфельный управляющий Manulife Investment Management, полагает что банки, которые в июне успешно прошли ежегодные стресс-тесты, стали гораздо надежнее с финансового кризиса 2007-2009 годов, даже если рецессия ударит по росту кредитования.

"Сейчас у них на балансах гораздо меньше кредитных рисков. В пандемию объем выдачи кредитов сократился даже больше, — отметил Лентелл. — Сейчас банки очень хорошо подготовлены, чтобы пережить любое замедление".

А поскольку выручка по-прежнему увеличивается, Лентелл находит банковские оценки "очень привлекательными".

Согласно Refinitiv, в настоящее время банковский субиндекс S&P 500 торгуется к оценкам по прибыли на следующие 12 месяцев на уровне примерно 9х, тогда как долгосрочный средний показатель составляет 12,4х.

Для сравнения, S&P 500 торгуется к оценкам по прибыли на уровне 16х, что делает банковский сектор дешевле широкого рынка.