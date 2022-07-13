МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Компания Hindenburg Research, ранее предпочитавшая короткие позиции по акциям Twitter Inc, в среду сообщила, что заняла длинную позицию. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Акции Twitter выросли на этой новости примерно на 6% до 35,90 доллара.

"Мы аккумулировали значительную длинную позицию по акциям Twitter. Иск Twitter представляет собой реальную угрозу для империи Маска", — говорится в сообщении Hindenburg Research.

Во вторник соцсеть подала в суд на Илона Маска за нарушение условий сделки. Маск предлагал купить эту компанию за 44 млрд долларов. Twitter просит суд штата Делавэр обязать Маска, самого богатого человека в мире, завершить покупку по согласованной цене 54,20 доллара за акцию.