Акции Twitter выросли на сообщении Hindenburg о длинной позиции
Акции Twitter выросли в цене на сообщении Hindenburg о длинной позиции по этим бумагам
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Компания Hindenburg Research, ранее предпочитавшая короткие позиции по акциям Twitter Inc, в среду сообщила, что заняла длинную позицию.
Акции Twitter выросли на этой новости примерно на 6% до 35,90 доллара.
"Мы аккумулировали значительную длинную позицию по акциям Twitter. Иск Twitter представляет собой реальную угрозу для империи Маска", — говорится в сообщении Hindenburg Research.
Во вторник соцсеть подала в суд на Илона Маска за нарушение условий сделки. Маск предлагал купить эту компанию за 44 млрд долларов. Twitter просит суд штата Делавэр обязать Маска, самого богатого человека в мире, завершить покупку по согласованной цене 54,20 доллара за акцию.
https://1prime.ru/Stocks/20220713/837478579.html
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