МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг не смог удержаться в плюсе и по итогам торгов снизился — уже пятую торговую сессию подряд по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается в ходе торгов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,5%, до 2063,3 пункта, долларовый РТС — на 0,57%, до 1113,97 пункта.

В четверг индекс Мосбиржи максимально с утра поднимался до 2105,61 пункта, РТС — до 1140,77 пункта.