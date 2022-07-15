МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Акции Alibaba Group Holdings Ltd в пятницу упали на 5,7% после того, как Wall Street Journal сообщила, что власти Шанхая вызвали на допрос представителей облачного подразделения компании в связи с расследованием о краже данных полиции. Вышли данные об увеличении добычи энергоресурсов в Китае

Анонимный хакер ранее в июле заявил, что получил персональные данные более 1 млрд жителей Китая из базы данных полиции Шанхая. Как указала газета Wall Street Journal, панель управления базой данных была в открытом доступе в интернете больше года, и получить к ней доступ и извлечь содержимое не составляло труда.

Согласно статье, следователи сообщили, что данные хранились на облачной платформе Alibaba. С момента обнаружения кражи информации Alibaba временно закрыла доступ к базе данных и начала расследование, указано в статье.

Власти Шанхая официально еще не подтвердили факт взлома.

Бумаги Alibaba в начале торгов на Гонконгской бирже в пятницу понизились на 5,5%. В четверг в США акции компании подешевели на 3,6%.