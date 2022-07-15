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2022
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Российский рынок акций вырос по итогам торгов пятницы
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Российский рынок акций уверенно вырос на 2,24% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,24%,... ПРАЙМ, 15.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос на 2,24% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,24%, до 2109,52 пункта, долларовый индекс РТС подрос на 4,27%, закончив день на отметке 1161,53 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 5,08%, РТС вырос на 1,46%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 1,08 рубля — до 57,22 рубля, курс евро — на 90 копеек, до 57,85 рубля.