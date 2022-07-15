МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос на 2,24% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций активно растет в ходе торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,24%, до 2109,52 пункта, долларовый индекс РТС подрос на 4,27%, закончив день на отметке 1161,53 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 5,08%, РТС вырос на 1,46%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 1,08 рубля — до 57,22 рубля, курс евро — на 90 копеек, до 57,85 рубля.