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2022
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Российский рынок акций снижается на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии уменьшается по индексу Мосбиржи на 0,87% и растет по индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск... ПРАЙМ, 19.07.2022
акции, рынки, новости, рынок акций рф, россия, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии уменьшается по индексу Мосбиржи на 0,87% и растет по индексу РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.14 мск теряет 0,87% — до 2078,22 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,33% — 1172,54 пункта.
В лидерах падения — префы "Сургутнефтегаза" (-14,3%), "Ленэнерго" (-9,9%), "Транснефти" (-7,49%), "Ростелекома" (-6,5%).