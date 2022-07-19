МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии уменьшается по индексу Мосбиржи на 0,87% и растет по индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Инвестор предупредил, какие акции рухнут до конца года

Индекс Мосбиржи к 10.14 мск теряет 0,87% — до 2078,22 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,33% — 1172,54 пункта.

В лидерах падения — префы "Сургутнефтегаза" (-14,3%), "Ленэнерго" (-9,9%), "Транснефти" (-7,49%), "Ростелекома" (-6,5%).