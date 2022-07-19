МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника снижается по индексу Мосбиржи на 1,59% при укреплении рубля, РТС растет на 1,15%, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций снижается на старте торгов

Индекс Мосбиржи к 15.24 мск снижался на 1,59%, до 2063,08 пункта, долларовый индекс РТС рос на 1,15%, до 1182,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,34 рубля, опускаясь до 54,99 рубля, евро теряет 1,01 рубля, падая до отметки 56,14 рублей.

"Открывшись вниз, индекс Мосбиржи продолжил активно снижаться из-за непрекращающегося укрепления рубля", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — префы "Сургутнефтегаза" (-12,2%), "Ленэнерго" (-9,44%), "Транснефти" (-8,9%), "Ростелекома" (-7,53%), акции ФСК "ЕЭС" (-3,36%), "Алросы" (-3,18%), "Распадской" (-2,79%), "Норникеля" (-2,53%), расписки TCS Group (-2,8%).

"В лидерах снижения акции, которые прошли последние дивидендные отсечки в этом сезоне — привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Ростелекома". Также снижаются акции электросетевого комплекса (ФСК и "Россети" (-0.15% — ред) после роста накануне на новостях об объединении компании, а префы "Ленэнерго" и "Россети ЦП" (-3,75% — ред) — из-за рисков снижения дивидендов при дальнейшей консолидации отрасли)", — поясняет Виктор Тунев из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Лидерами роста являются акции ТМК (+12,45%), "Детского мира" (+2,63%), "Ленты" (+2,47%), ВТБ (+1,19%), банка "Санкт-Петербург", расписки Headhunter (+2,98%), Fixprice (+1,73%).

"Акции HeadHunter растут на новостях о получении в собственность 9,09% сервиса кадрового электронного документооборота в ООО "Инновации в управлении кадрами". Данный сервис работает с более 500 компаниями, в прошлом году его выручка составила 100 миллионов рублей, по итогам 2022 года прогнозируется ее утроение", — поясняют аналитики из "Фридом Финанс".

Тунев отмечает, что акции ТМК выросли после сообщения, что компания может выплатить высокие дивиденды — 9,68 рубля на акцию по итогам первого полугодия. "Небольшой рост наблюдается в компаниях, которые порадовали инвесторов корпоративными новостями, дивидендами и отчетностью – в банке "Санкт-Петербург" и "Детском мире" соответственно", — добавил эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", российский рынок по-прежнему остается во власти валютного фактора. "Поскольку до прохождения на следующей неделе пика налоговых выплат экспортерами вряд ли стоит рассчитывать на приостановку подорожания рубля, скорее всего мы увидим проверку на прочность пятимесячного минимума индекса Мосбиржи 2049 пунктов, пробой которого, вероятно, приведет к снижению в район психологически важного уровня 2000 пунктов", — прогнозирует эксперт.

Аналитики из "Фридом Финанс" полагают, что индексы Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии будут колебаться в коридорах 2000–2130 и 1085–1200 пунктов соответственно.

"Индекс Мосбиржи стремился к июльскому минимуму 2049 пунктов, не получая достаточной поддержки от корпоративных историй. Позитивным сигналом на среднесрочную перспективу при этом является объявление уже двумя достаточно ликвидными компаниями (ТМК и банк "Санкт-Петербург") о выплатах дивидендов за первое полугодие текущего года, что дает надежду на аналогичные шаги других эмитентов", — прогнозирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".