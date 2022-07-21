МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга уменьшается по индексу Мосбиржи на 1%, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций вырос после двух дней снижения

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск снижался на 1% — до 2053,56 пункта, индекс РТС — на 1,4%, до 1172,12 пункта.