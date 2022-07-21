МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Акции золотодобытчика Polymetal теряют в четверг более 10%, обновили многолетний минимум на новостях о снижении выпуска золота и серебра, следует из данных торговой площадки. Polymetal снизил выпуск золота и серебра в первом полугодии

К 10.40 мск акции компании падают в цене на 10,3%, до 259,4 рубля за бумагу.

Максимально акции Polymetal дешевели сегодня на 11,45% и опускались до уровня 256,1 рубля, впервые с 20 декабря 2013 года.

Ранее в четверг Polymetal сообщил, что в январе-июне 2022 года сократил производство золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 587 тысяч унций (18,258 тонны), выпуск серебра снизился на 6% и составил 8,8 миллиона унций (273,711 тонны).