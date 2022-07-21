МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 21 июля прекратила торги акциями Petropavlovsk, следует из данных торговой площадки. Эксперт рассказал, куда пойдут деньги от реализации имущества Petropavlovsk

Компания объявила в понедельник, что совет директоров утратил полномочия и что суд назначил в Petropavlovsk внешних администраторов. Сообщалось также о подаче заявлений о прекращении листинга на Лондонской бирже и торгов акциями на Московской бирже.

Petropavlovsk 12 июля инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение в управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. Компания сообщала, что получила предложение о покупке активов от одной стороны и уведомление о заинтересованности от другой, при этом переговоры ведутся с обоими возможными покупателями.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.