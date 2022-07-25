МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с октября изменить тарифы за операции на рынке акций, пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники в финансовых организациях. Мосбиржа провела первые аукционы репо Казначейства России 18 июля

Сообщается, что биржа решила заменить регрессивную и симметричную модель тарификации на плоскую и асимметричную. В связи с этим с IV квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров, предоставляющих ликвидность, и тейкеров, которые забирают ликвидность.

На текущий момент комиссия складывается из постоянной части (максимум — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной части (максимум — 0,01% от объема операций). В новой модели мейкер освобождается от комиссии, а с тейкера будут взимать 0,03% от оборота.

На Мосбирже подтвердили изданию планы внедрения новых тарифов.