Мосбиржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций
СМИ сообщают о планах Мосбиржи изменить с октября тарифы за операции на рынке акций
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с октября изменить тарифы за операции на рынке акций, пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники в финансовых организациях.
Сообщается, что биржа решила заменить регрессивную и симметричную модель тарификации на плоскую и асимметричную. В связи с этим с IV квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров, предоставляющих ликвидность, и тейкеров, которые забирают ликвидность.
На текущий момент комиссия складывается из постоянной части (максимум — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной части (максимум — 0,01% от объема операций). В новой модели мейкер освобождается от комиссии, а с тейкера будут взимать 0,03% от оборота.
На Мосбирже подтвердили изданию планы внедрения новых тарифов.
https://1prime.ru/Stocks/20220725/837592255.html
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