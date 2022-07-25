МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов в понедельник растет по индексу Мосбиржи на 1,7% на фоне новости о расконвертации депозитарных расписок в акции, РТС колеблется у уровня предыдущего закрытия, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 16.09 мск рос на 1,67% — до 2131,77 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,11%, до 1160,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 58 копеек — до 57,87 рубля, евро — на 81 копейку, до отметки 59,11 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, уже традиционно ощущая влияние рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи вырос, а долларовый РТС снизился, отступая от локальных пиков в связи с некоторой слабостью рубля.", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — расписки Cian (+10,29%), Ozon (+9,12%), Globaltrans (+8,01%), VK (+8,74%), X5 Group (+5,07), TCS Group (+3,24%), HeadHunter (+3,2%), Fix Price (+2,79%), акции "Яндекса" (+7,16%), "Мечела" (+6,89%), "Самолета" (+3,67%).

Виктор Тунев из УК "Ингосстрах Инвестиции" предполагает, что позитивная динамика депозитарных расписок может быть связана с исполнением закона о расконвертации. Пока механизм распространяется только на расписки российских компаний, отмечает эксперт, но в перспективе может быть реализован и для иностранных ценных бумаг. "Тогда риск блокировки операций с иностранными ценными бумагами для резидентов существенно снизится, а в случае редомициляции компаний сойдет на нет", — дополнил он.

"15 августа начинается расконвертация расписок в акции. Понятно, что не все расписки, которые растут, будут подвержены этот расконвертации, но для всех владельцев депозитарных расписок снимается риск того, что они будут заблокированы, особенно по российским эмитентам", — пояснил Олег Абелев из ИК "Риком Траст".

ЦБ РФ в пятницу вечером, уже после завершения торгов, сообщил, что с 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки.

Кожухова отмечает, что фактором роста для расписок Cian, как и акций "Самолета", является также сохранение благоприятных перспектив сектора недвижимости после очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в прошлую пятницу — ожидается сокращение стоимости ипотечных кредитов и привлечение большего числа клиентов.

Лидерами снижения являются бумаги ФСК ЕЭС (-1,77%), ТМК (-1,35%), "ВСМПО-Ависмы" (-0,96%), "Россетей" (-0,66%), "Детского мира" (-0,67%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи стремился к сопротивлению 2150 пунктов, но пробой указанного значения до конца дня может случиться в случае ускорения покупок таких "тяжеловесов" как "Газпром", Сбербанк и других "голубых фишек". Рынку РФ все еще не хватает драйверов для более масштабного роста", — прогнозирует Кожухова.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что если ситуация на мировых рынках серьезно не ухудшится, а рубль хотя бы не возобновит активное укрепление, индекс Мосбиржи способен уже в ближайшие сессии преодолеть сопротивление, находящееся на двухнедельной вершине 2128 пунктов.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2070 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 2250 пунктов, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя", — отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам".