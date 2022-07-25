МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 1,54% по индексу Мосбиржи, продолжая отыгрывать резкое понижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, а по индексу РТС умеренно снизился за счет ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций демонстрирует рост в понедельник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,54%, до 2128,96 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52%, до 1155,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск рос на 78 копеек — до 58,07 рубля, курс евро — на 81 копейку, до 59,11 рубля.