МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вырос по индексу Мосбиржи на фоне падения рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций показывает рост до 1,7% по индексу Мосбиржи

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,98%, до 2192,42 пункта, долларовый РТС — упал на 1,68%, до 1136,02 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2,44 рубля, до 60,55 рубля.