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2022
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Рынок российских акций за вторник вырос почти на три процента
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Российский рынок акций во вторник вырос по индексу Мосбиржи на фоне падения рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой... ПРАЙМ, 26.07.2022
акции, рынки, новости, мосбиржа, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вырос по индексу Мосбиржи на фоне падения рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,98%, до 2192,42 пункта, долларовый РТС — упал на 1,68%, до 1136,02 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2,44 рубля, до 60,55 рубля.